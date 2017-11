Riny (70) uit Rosmalen bouwde de Sint Jan na op zijn biljarttafel

ROSMALEN - Een lege biljarttafel. En een foldertje van de Sint Jan in Den Bosch met daarop wat afmetingen. Meer had de 70-jarige Riny van Hassel uit Rosmalen niet toen hij in 2015 aan zijn monsterproject begon: het op schaal nabouwen van de immense kathedraal.

De hobbykamer van Riny is helemaal behangen met foto's en bouwtekeningen van de Sint Jan. "Eerst kreeg ik nog geen bouwtekeningen, maar toen ze zagen hoe serieus ik was, gaf de archivaris ze toch," glundert Riny.



'Gekkenwerk'

Voor zijn pensioen was Riny actief als timmerman en had hij zijn eigen bedrijf. Hij begon met modelvliegtuigen bouwen, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. "Toen dacht ik aan de Sint Jan, maar dat is wel gekkenwerk eigenlijk."



Riny werkt met balsahout. "Dat is heel licht en wordt veel in de modelbouw gebruikt." Elke dag werkt hij aan zijn kathedraal, maar soms wordt het monnikenwerk hem teveel. "Dan sla ik de deur dicht en doe ik hem twee weken niet meer open. Maar uiteindelijk ga je toch weer verder met bouwen."





Het bouwen geeft Riny veel plezier. "Het grote werk is nu gedaan en nu gaat het om de aankleding. Hij wordt er alleen maar groter en voller van."Riny heeft een scherp oog voor detail. Het dak van zijn replica kan eraf en je kunt een blik in de kathedraal werpen. Ook daar is alles helemaal afgewerkt, tot aan de details in de ramen en zuilen aan toe.Op de vraag of de bisschop zijn kunstwerk al heeft gezien, zegt Riny dat hij de bisschop al wel eens tegenkwam tijdens zijn werkzaamheden. "Toen was ik de contouren van de buitenkant van de Sint Jan aan het opmeten, gewoon met de duimstok." Voorlopig is Riny nog niet klaar met het bouwen aan 'zijn' Sint Jan.