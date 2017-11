Politie vindt drugslab achter woonhuis in Zeeland, brandweer en LFO bezig met opruimen

ZEELAND - De politie heeft dinsdagochtend een drugslab gevonden in het plaatsje Zeeland. Achter een woonhuis werd het lab aangetroffen.

Zo rond halftien viel de politie het huis binnen aan de Graspeel in Zeeland. Hoeveel drugs er is aangetroffen en hoe groot het drugslab precies is, is nog niet bekend.

Naast de politie zijn de brandweer en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) aanwezig voor het opruimen van eventuele gevaarlijke stoffen. Het is niet duidelijk of er personen zijn aangehouden.