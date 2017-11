Zak met sieraden gevonden op Helmondse begraafplaats

HELMOND - Op de begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond is maandag een kussensloop gevuld met sieraden gevonden. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de vermoedelijk gestolen waar.

De politie vermoedt dat de spullen gestolen zijn omdat hier geen aangifte van is gedaan. Wellicht heeft de eigenaar ook nog niet door dat de sieraden weg zijn. Mensen die tips hebben of de sieraden herkennen, kunnen contact opnemen met de politie in Helmond.