14-jarige jongen in polder honderden meters achterna gezeten door onbekende man

RAAMSDONKSVEER - Een 14-jarige jongen kreeg maandagavond rond zes uur de schrik van zijn leven toen hij in de polder bij Raamsdonksveer achterna werd gezeten door een onbekende man. Dat gebeurde op het fietspad tussen de snelweg A59 en verzorgingshuis de Kloosterhoeve.

De jongen reed zijn dagelijkse tocht van Oosterhout naar Geertruidenberg. Na het tunneltje onder de A59 en voor de Kloosterhoeve stond een man naast het onverlichte paadje. Toen de jongen erlangs fietste, zette de man de achtervolging in. Na ongeveer driehonderd à vierhonderd meter stopte de verdachte.



Signalement

Een wijkagent laat via Twitter weten dat de jongen erg is geschrokken. De verdachte is nog niet gevonden. Het gaat om een man die tussen de 50 en 60 jaar oud is. Hij droeg een donkere jas en heeft donker haar. Mochten mensen hem herkennen, gezien hebben of ook slachtoffer zijn van deze man, dan kunnen ze de politie bellen op het nummer 0900-8844.





De politie heeft de moeder van de jongen geadviseerd om de SOS-functie op zijn telefoon in te schakelen. Daarmee kun je snel om hulp vragen van de mensen in de contactenlijst die je selecteert.Hier zie je hoe je de SOS-functie kunt instellen en hoe het werkt: