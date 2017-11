Wie wordt Brabander van het Jaar? Eerste twee kandidaten bekend

SON - In de zoektocht naar de Brabander van het Jaar 2017 zijn woensdag de eerste twee Brabantse helden bekendgemaakt. Dit zijn ze:

Robbert Roy uit Sint-Michielsgestel

Hij is pas 18 maar nu al een echte held. Hij aarzelde geen moment toen hij zag dat een boerderij in brand stond. Hij rende naar binnen en zorgde ervoor dat vier vrouwen die daar nietsvermoedend zaten te kaarten, veilig buiten kwamen.



Marian van Mierlo uit Den Bosch

Ze is waarschijnlijk de stoerste vrouw van Brabant: Marianne van Mierlo uit Den Bosch. Ondanks haar leeftijd van 77 jaar ging ze al verschillende keren abseilen van hoge gebouwen, om geld in te zamelen voor onderzoek naar spierziekten. In totaal haalde ze zo al 15.000 euro op.



Krijgt een van deze twee jouw stem? Ga dan vanaf donderdag 23 november, 18.30 uur naar www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar . En breng je stem uit. De stembus is tot en met vrijdag 8 december 18.30 uur geopend.