Weer twee genomineerden voor de titel Brabander van het Jaar 2017 bekend

SON - In de zoektocht naar de Brabander van het Jaar 2017 zijn donderdag weer twee genomineerden voorgesteld. Dit zijn ze:

Theo Fijneman uit Oosterhout

Theo Fijneman is een begrip in Oosterhout. Hij houdt de hele stad netjes, gewapend met een grijpstok en vuilniszak. Weer of geen weer, iedere dag gaat Theo in zijn scootmobiel op pad en stopt pas als al het zwerfafval is opgeruimd.



Patrick en Miranda Verkoelen uit Helmond

Dit echtpaar runt helemaal zelf en zonder subsidie een voedselbank: Stichting Hart voor Minima. Zes dagen in de week delen ze pakketten uit vol met verse producten. En zo helpen ze meer dan 220 gezinnen.



Stemmen

Krijgt een van deze twee jouw stem? Ga dan vanaf donderdag 23 november 18.30 uur naar www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. En breng je stem uit. De stembus is tot en met vrijdag 8 december 18.30 uur geopend.