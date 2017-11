Eindhovense crimineel moest met touw uit helikopter uit gevangenis worden bevrijd

EINDHOVEN - De Eindhovense crimineel Benaouf A. had in oktober via touw een helikopter in moeten klimmen om zo bevrijd te worden uit de gevangenis in Roermond. Van het plan kwam echter weinig terecht; de politie had het plan van tevoren in de gaten en kon de ontsnapping voorkomen.

Dat schrijft Het Parool. Vijf verdachten werden eerder al in Amsterdam aangehouden. Twee van hen zijn 19 jaar oud, de andere drie zijn 21, 24 en 26 jaar oud. In Parijs is later ook een 54-jarige Colombiaan aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie was het de bedoeling dat de man de helikopter zou gaan besturen. De Colombiaan is overgeleverd aan Nederland.



Het ontsnappingsplan had meer dan spectaculair moeten worden. De groep wilde met een helikopter vanaf vliegveld Kempen in Budel naar Roermond vliegen om de Eindhovenaar vanaf daar te bevrijden. Benaouf A. zit vast vanwege een sturende rol die hij had bij de liquidatie van crimineel Najeb Bouhbouh in 2012.



Verijdeld

De politie had het echter al van tevoren in de gaten en nam het vliegveld over. Een lid van het arrestatieteam ging achter de servicebalie zitten, andere leden van het team verscholen zich in een loods. Toen de criminelen op De Kempen arriveerden en de politie in de gaten kregen, ontstond een achtervolging. Bij die actie, werd Jaouad Aaros uit Frankrijk doorgeschoten door een lid van het arrestatieteam.



Na de verijdelde bevrijdingspoging is Benaouf A. overgeplaatst naar de extra bewaakte gevangenis in Vught. De verdachten van betrokkenheid bij de actie worden op 3 januari voor het eerst voorgeleid aan de rechter.