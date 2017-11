Gezocht: nieuw leven voor 200 leegstaande kerken

EINDHOVEN - Wat moet Brabant doen met leegstaande kerken? Dat is een van de grootste vraagstukken van de komende tien jaar. Voor zeker tweehonderd kerken moet in de toekomst een andere bestemming worden gevonden. Het liefst eentje waarbij de culturele en historische waarde van het gebouw in stand blijft.

Brabant heeft zo’n zeshonderd kerken. De verwachting is dat over een paar jaar nog maar 35% daarvan een religieuze bestemming heeft. "We staan aan de vooravond van een golf van leegstand", zegt Wies van Leeuwen van Stichting Brabantse Hoeders.



Emotie

De grootste moeilijkheid bij herbestemming van een kerk zit hem in de emoties. Mensen zijn er gedoopt en getrouwd. Bovendien staan de godshuizen vaak op prominente plekken. Daarom moet elke herbestemming zorgvuldig worden aangepakt.



Idealiter houdt de kerk een maatschappelijk functie. Maar ook het uiterlijk is belangrijk. "Er zijn voorbeelden van herbestemmingen waarbij alleen nog het silhouet van het gebouw nog bestaat", zegt Van Leeuwen. "Je moet wel zien dat het ooit een kerk was." Al bijna 170 Brabantse kerken kregen in het verleden een andere bestemming.



65 kerken in een gemeente

In Oss weten ze er alles van. In die gemeente staan liefst 65 kerken. Tien daarvan hebben al een andere bestemming gekregen, zo ook de St. Michaelskerk in het hart van Dennenburg. Matty Salimans en Roel Augustijn kochten het en maakten er een guesthouse van.



"Ik dacht, als ik het niet ga kopen, wie koopt het dan? En wat gebeurt er dan mee?", vertelt Matty. "We konden er geen evenementenlocatie van maken in verband met overlast voor de buurt en te weinig parkeerplekken. Daarom gingen we voor een guesthouse."



Maar willen mensen wel in een kerk slapen? "Ja hoor, de gasten zijn toch wel mensen die interesse in kerken of oude gebouwen hebben. Mensen die iets anders willen dan een huisje op een park. Bovendien hebben we een goed verwarmingssysteem dus het is niet koud."



Nachtclub

Andere voorbeelden van al herbestemde kerken zijn restaurants, gemeenschapshuizen en theaters. In Helmond hebben ze echt out-of-the-box gedacht: daar is een supermarkt in een kerkgebouw gemaakt. "Maar een nachtclub is wel de ondergrens", aldus Wies van Leeuwen.