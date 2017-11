Kruisbandblessure zet Willem II-aanvaller Etien Velikonja enkele maanden buitenspel

TILBURG - Willem II moet Etien Velikonja voorlopig missen. De aanvaller is maandag geopereerd aan zijn knie, het herstel zal volgens de Tilburgse club enkele maanden in beslag nemen.

Velikonja raakte vorige week geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen AZ. Maandag werd tijdens de operatie duidelijk dat zijn voorste kruisband beschadigd is geraakt. Tijdens de operatie is de kruisband hersteld. De 28-jarige spits moet enkele maanden werken aan zijn herstel.



Velikonja, die op de laatste dag van de transfermarkt werd aangetrokken door Willem II, speelde tot nu toe vijf competitieduels voor de Tricolores. In die vijf duels was de Sloveen drie keer trefzeker.



Laatste goal

Velikonja hield zelf al rekening met een lange afwezigheid. Op vrijdag liet hij op Instagram weten dat zijn doelpunt tegen Ajax 'misschien zijn laatste goal van het seizoen was'. "Ik moet een operatie ondergaan. Maar de motivatie is groot om sterker dan ooit terug te keren."





Willem II heeft dit seizoen meer problemen met spitsen. Fran Sol was enige tijd afwezig nadat hij geopereerd moest worden aan een tumor in zijn teelbal . Bartholomew Ogbeche ontbrak de eerste maanden van het seizoen omdat hij herstellende was van een kruisbandblessure. Na negen maanden maakte hij eind oktober zijn rentree