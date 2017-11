Sinterklaasviering in kerk Raamsdonksveer gaat door

RAAMSDONKSVEER - De goedheiligman speelt gewoon een rol tijdens de Sinterklaasviering op 3 december in de kerk in Raamsdonksveer. Eerder was het onduidelijk of zijn aanwezigheid wel zou doorgaan.

Vijftien jaar lang was Sinterklaas, vertolkt door Peter van Zanten, in Raamsdonksveer nadrukkelijk als ‘nepbisschop’ betrokken bij de viering. Er ontstond eind oktober lichte commotie omdat de rol van de Sint niet kerkelijk genoeg zou zijn.



Kleine wijzigingen

Het Sint Nicolaas Comité en de Elisabethparochie zijn na een gesprek tot een oplossing gekomen. “Het is allemaal enorm opgeblazen”, vindt Van Zanten. “Eigenlijk had het comité nog niet kunnen overleggen met de pastoor, maar er werd wel over geschreven. Nu heeft dat gesprek plaatsgevonden en er komt gewoon een Sinterklaasviering.”



Er is wel een klein verschil met de eerdere vorm van de viering. “Sinterklaas staat niet als ‘nepbisschop’ achter het altaar, is nu besloten. Wel krijgt hij een prominente plek in de kerk en doet hij zijn praatje aan het einde van de viering. Hij is verder gewoon de hele tijd in de kerk aanwezig”, stelt Van Zanten.



Volgens de Veerse Sint moeten verdere details nog met pastoor John van der Laer besproken worden.