Eindhovense arts Thijs fietst op 5400 meter hoogte door de Himalaya

EINDHOVEN - Thijs van Herpt begeeft zich dinsdagmiddag op 3500 meter hoogte in het Himalayagebergte. Hij fietst al dagenlang als ploegarts mee met een grote groep onder leiding van profwielrenner Bram Tankink. Ze rijden over het beroemde Annapurna Circuit in Nepal.

De 33-jarige arts moet ervoor zorgen dat niemand van het team te veel last krijgt van hoogteziekte. Ondertussen doet hij zelf onderzoek naar wat hoogteziekte met de fietsers doet.

“Elke morgen komen alle 24 mensen, inclusief onze Nepalese berggidsen, bij me langs voor onderzoek”, vertelt hij. “Tot nu toe hebben we geen erge gevallen gehad op wat hoofdpijn, kortademigheid en misselijkheid na.”