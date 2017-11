Rico Verhoeven gaat genieten tegen Jamal Ben Saddik: 'Ik ga hem uitwringen'

ROTTERDAM - Rico Verhoeven verdedigt op 9 december in Rotterdam tijdens het vechtsportgala Redemption van Glory zijn wereldtitel in het kickboksen. De zwaarggewicht uit Halsteren is uitgedaagd door de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik. Onze verslaggever Ronald Sträter was dinsdag bij de staredown en persconferentie.

Het gevecht tussen Rico 'The King of Kickboxing' Verhoeven en Jamal 'The Goliath' Ben Saddik belooft een spektakel te worden. Tussen beide vechtsporters bestaat namelijk al sinds 2011 rivaliteit.In dat jaar maakte Ben Saddik, getraind door Bredanaar Nick Hemmers van Hemmers Gym, zijn profdebuut tegen Verhoeven en versloeg de Brabander via een leverstoot met een technische knock-out. "De Rico van 2017 is een andere dan de Rico van 2011", zei Verhoeven over het duel van zes jaar geleden.Inmiddels is Verhoeven als zwaargewicht uitgegroeid tot wereldkampioen en daarom ook meteen de favoriet in dit titelgevecht. Hij zal op 9 december in de Rotterdamse Ahoy revanche willen. Dat bleek al toen Ben Saddik Verhoeven uitdaagde . "Als hij het wil hebben, dan kan hij het krijgen", zei Verhoeven eerder dit jaar."Jamal heeft zich lekker een half jaartje voor kunnen bereiden voor deze partij, hij heeft niets te verliezen", gaf Verhoeven aan. Voor de vechter uit Halsteren was dat anders. "Ik heb een gevecht in China gehad, ben vader geworden en mijn vader is overleden. Het was best een heftige tijd. Emotioneel gingen we alle kanten op. Desondanks ben ik supergemotiveerd, ik heb er zin in."Ben Saddik wijst vooral naar 9 december, dan wil hij laten zien dat hij er klaar voor is. Wat er dan gaat gebeuren? ""Ik ga zijn kop er af slaan. Dat gaat er gebeuren. Ik ben er klaar voor." Er is veel rivaliteit tussen hem en Verhoeven. "Ik denk dat hij vol spanning zit. Ik ben een andere vechter dan hij heeft gehad. Hij gaat zeker knock-out."In 2011 won Ben Saddik in zijn eerste profwedstrijd van Verhoeven. "Ik nam kickboksen toen niet eens serieus. Ik ben zoveel beter geworden, dat gaan de mensen zien.Dinsdagmiddag was in Ahoy de persconferentie en de staredown. Onze verslaggever Ronald Sträter was daarbij.