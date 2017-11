Hennepkwekerij met 600 planten boven snackbar in Lage Mierde

LAGE MIERDE - Een hennepkwekerij is dinsdagmiddag ontruimd op de zolder van een snackbar in Lage Mierde. De bewoner van het pand was al in de ochtend opgepakt.

De hennepkwekerij bestond uit zo’n 600 wietplanten. Bij de ontruiming zijn zeker elf zakken hennep meegenomen. Deze werden via het raam naar buiten gegooid.



De omgeving bij het Dorpsplein werd tijdens de ontruiming even afgezet.