Celstraf en boete geëist in stinkende zaak van Biospares in Nistelrode

DEN BOSCH - Een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, en een boete van 50.000 euro. Dit eiste de officier van justitie dinsdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch in de Biospares-zaak.

De celstraf zou moeten worden opgelegd aan de directeur van Biospares, een omstreden mestverwerker in Nistelrode. Volgens justitie liet de man er situaties ontstaan waardoor gevaar ontstond voor het milieu. De boete zou betaald moeten worden door Biospares, het bedrijf zelf dus.



Justitie meent ook dat de directeur jarenlang waarschuwingen van toezichthouders heeft genegeerd en dat terwijl hij zich bewust was van de gevaren.Tijdens de zitting kwam onder meer het mestlek van december 2015 ter sprake. De directeur van Biospares zou hierbij moedwillig in de fout zijn gegaan. De directeur verdedigde zich door te stellen dat een bassin ‘ overstroomd was door hevige regenval’ en dat de opslag ’absoluut niet lek' was.De directeur blijkt zich aardig in de vingers te hebben gesneden met het bedrijf. Hij was het juist begonnen om het rustiger aan te gaan doen. “Achteraf was dat een verkeerde inschatting. De domste beslissing van mijn leven”, zo zei hij tijdens de zitting.

Als het aan zijn advocaat had gelegen dan was de zaak dinsdag aangehouden. Hij wilde Johan van den Hout laten horen, omdat de provinciebestuurder betrokken zou zijn geweest bij de aansturing van het proces. De rechtbank wees dit verzoek af, omdat justitie geen contact met hem heeft gehad.



Niet gevoelig

De raadsman vroeg zich ook af doorgaan om een andere reden nog wel zin had: er loopt namelijk nog een bestuursrechtelijke procedure tegen Biospares. Bovendien keert het bedrijf toch niet meer terug, zo voegde hij er aan toe. Ook hiervoor was de rechtbank niet gevoelig.



De advocaat stelde dat er met een dubbelloops jachtgeweer op een mug geschoten was. Hij suggereerde dat het Openbaar Ministerie zich voor het karretje had laten spannen van de provincie, die de man hoe dan ook weg wilde hebben uit het buitengebied van Nistelrode.

'Milieu hot item'

De verdachte had dinsdag het laatste woord in de rechtszaal. Hij vond de geëiste straf buiten alle proporties en stelde dat de officier van justitie hiermee een voorbeeld wilde stellen, omdat milieu een 'hot item' is.



De man doelde op de berichtgeving de laatste dagen in de media over de gigantische mestfraude in vooral Brabant en Limburg.