Groot geldbedrag in afzuigkap gevonden bij oprollen hennepkwekerij

TILBURG - In een afzuigkap in een Tilburgs huis is maandagmiddag een enorm geldbedrag gevonden door de politie, zeker tienduizenden euro’s. In totaal werd in de woning voor 100.000 euro aan contant geld aangetroffen.

Het huis in de wijk Wandelbos werd door het hennepteam van de politie doorzocht. Tijdens de actie werd voor dertien kilo aan henneptoppen gevonden. Daarna begon de zoektocht naar het geld. Er lagen overal stapeltjes bankbiljetten, Nederlandse en buitenlandse. De meeste biljetten waren verstopt in de afzuigkap.



Tip

De politie kwam de kwekerij op het spoor dankzij een anonieme tip. Volgens de melder waren de rolluiken altijd naar beneden en zou er niemand wonen.



Agenten van het hennepteam troffen niemand in het pand aan. In de schuur en in de woning werden vijftien zakken en sealbags met henneptoppen aangetroffen.