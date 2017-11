'Smerig en respectloos', Jamal Ben Saddik spuugt tijdens staredown naar Rico Verhoeven

ROTTERDAM - De staredown tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik liep na de persconferentie dinsdagmiddag even uit de hand. Ben Saddik, op 9 december tegenstander van Verhoeven, spuugde naar de kickbokser uit Halsteren.

"Er is niks zo smerig en respectloos als spugen naar een tegenstander", zei Verhoeven over de actie van Ben Saddik. "Dat maakt me wel nijdig. Ik word hier niet vrolijk van."



Verhoeven snapt niet dat de Belgische Marokkaan zich zo heeft laten gaan. "We zijn een sport aan het beoefenen. Uiteraard is er een hele build-up, maar hou het wel binnen de lijnen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is buiten de lijnen gegaan, 9 december kan hij daar de rekening voor betalen."