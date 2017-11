Inkijkje in drugslab Zeeland vol gevaarlijke stoffen [FOTO'S]

ZEELAND - Dat drugslabs een gevaar voor de omgeving zijn, blijkt wel uit het inkijkje dat de politie gaf van een zelf geknutselde productielijn voor amfetamine. Het lab is dinsdag opgerold. Het stond in een schuurtje achter een woonhuis in Zeeland.

Tussen de vier muren stond een behoorlijke lading aan giftige stoffen en explosief materiaal. De brandweer en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn ingeschakeld om de spullen op veilige manier af te voeren.



De politie viel rond half tien in de ochtend binnen en doet nu onderzoek naar de exacte omvang van het lab. Het is nog niet bekend of er personen zijn aangehouden.