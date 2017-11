Kunst bij zebrapaden zodat automobilisten minder hard gaan rijden

BREDA - Geen knipperlichten, geen verkeersborden, maar een kunstwerk. Zo moeten zebrapaden in Breda extra opvallen. Bij de zebrapaden bij winkelcentrum Hoge Vucht werden de kunstwerken vorig jaar neergezet. Nu zijn daar zebrapaden bij winkelcentrum De Burcht bij gekomen. “Het is goed mogelijk dat we volgend jaar weer een nieuwe locatie toevoegen”, zegt Martijn Geervliet van de gemeente.

De kunstwerken zijn ontworpen door Martien Kuipers uit Breda. Het stellen silhouetten van mensen voor. "Ik heb foto’s van mensen gemaakt en daar de silhouetten van gemaakt. Van een man die een hond uit laat bijvoorbeeld. Of een vrouw die een buggy voortduwt."

Lastige opgave

Het is lastige opgave voor gemeenten. Hoe zorg je er voor dat automobilisten rekening houden met zebrapaden? In Breda gebeurde eind oktober een ernstig ongeval toen een automobilist de 34-jarige Robbie aanreed op een zebrapad. De dader reed door. Volgens omwonenden is het kruispunt het gevaarlijkste in de stad.



Of de silhouetten van Kuipers dit soort ongevallen kan voorkomen, is niet met zekerheid te zeggen. Cijfers ontbreken of het kruispunten daadwerkelijk veiliger maakt. Maar de gemeente heeft de indruk dat het wel helpt op de plekken bij de twee winkelcentra. "We krijgen positieve signalen van buurtbewoners", zegt Geervliet.



Blind voor borden

De gemeente koos er bewust voor om geen extra verkeersborden te plaatsen bij de zebrapaden. Geervliet: "Automobilisten worden daar blind voor, net als voor extra knipperlichten. Een kunstwerk valt dan meer op."

Overigens plaatst de gemeente de kunstwerken niet alleen bij zebrapaden. Ze zijn ook te vinden langs diverse oversteekplaatsen voor fietsers. Volgens Geervliet hebben ook andere gemeenten inmiddels interesse getoond.