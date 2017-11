Baas helikopterbasis hint na Apache-ongeluk op meer simulatoren om deel oefenvluchten te vervangen

GILZE EN RIJEN - Gerhard Polet, de baas op de helikopterbasis op Gilze-Rijen, pleit tegenover Omroep Brabant voor meer geavanceerde simulatoren voor zijn Apache-piloten. Dan zou het aantal oefenvluchten omlaag kunnen en dat maakt de kans op ongelukken kleiner.

Polet zegt dat na het ongeluk met de Apache in Culemborg (Gelderland) op maandagavond. Een Apache van zijn vliegbasis raakte een hoogspanningskabel, waarna zo’n 24.000 huishoudens urenlang zonder stroom kwamen te zitten.



'Niets verkeerds'

Polet betreurt de gang van zaken, maar heeft niet de indruk dat er iets mis is met zijn Apaches. “We moeten natuurlijk de onderzoeken afwachten, maar ik heb geen reden om aan te nemen dat er iets fundamenteel verkeerd zit. Het is ook niet zo dat we uit liefhebberij laagvliegen. Dat is noodzaak om ons voor te bereiden voor het geval een inzet tijdens een missie nodig is.” De oefenvluchten die gepland staan, gaan vooralsnog ook gewoon door.



Voldoende goede simulatoren zouden het aantal oefenvluchten kunnen doen afnemen, aldus Polet. Het maakt de kans op dit soort ongelukken daarmee ook kleiner. Maar simulatoren zijn ook duur. “Goede middelen kunnen ervoor zorgen dat je minder echte oefenvluchten uit moet voeren, dus het hoeft niet per se iets extra’s te kosten.”



Tegenover de vliegbasis Gilze-Rijen zit al een centrum met twee simulatoren.