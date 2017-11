Vermoedelijke schutter bij Beachclub Sunrise is 39-jarige thuisloze

BEST - De man die wordt verdacht van het schieten op Beachclub Sunrise in Best is een 39-jarige man die geen vaste verblijfplaats heeft. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

De man werd afgelopen vrijdag opgepakt voor de schietpartij, waarbij de 33-jarige Yassin e Majiti uit Den Bosch om het leven kwam. Een 34-jarige man raakte lichtgewond.

Voorlopige beperking

De vermoedelijke schutter komt oorspronkelijk uit Eindhoven. Hij zit nog in voorlopige beperking. Waar de man is opgepakt wil het Openbaar Ministerie niet zeggen.