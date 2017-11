Miljoenenvangst: duizend kilo cocaïne tussen het fruit, zes mannen aangehouden

OUDENBOSCH - Het lag gewoon tussen het fruit in kistjes, meer dan duizend kilo aan cocaïne. De politie heeft dinsdag zes mannen aangehouden nadat de drugs in een koelvrachtwagen in een loods in Oudenbosch werd aangetroffen.

De cocaïne heeft een straatwaarde van rond de 25 miljoen euro.



Het gebeurde aan de Industrieweg. De recherche is de mannen op het spoor gekomen tijdens een lopend onderzoek. In de loods waren vier mannen aanwezig die allemaal zijn aangehouden. Later werden nog twee andere mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid.



De verdachten zitten vast en mogen geen contact hebben met de buitenwereld. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.



De vangst is groot, maar niet de grootste ooit in Brabant. Begin dit jaar werd vierduizend kilo cocaïne onderschept in een loods bij grensovergang Hazeldonk.