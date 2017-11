Mattijs Branderhorst wil bij Willem II ballen en punten pakken: 'Zo simpel wil ik het houden'

TILBURG - Na de interlandperiode komt er voor Willem II een belangrijke periode aan. De ploeg van trainer Erwin van de Looi speelt in de komende weken tegen concurrenten Sparta en VVV-Venlo. Doelman Mattijs Branderhorst wil in die duels 'gewoon ballen pakken' en met twee zeges weg uit de onderste regionen.

Mattijs, Willem II speelt nu twee wedstrijden tegen concurrenten. Zijn jullie klaar voor die twee belangrijke wedstrijden?

"Ja, zeker. In de laatste wedstrijden hebben we laten zien dat we echt een team zijn. We kunnen lang in de wedstrijden blijven, ook tegen moeilijke tegenstanders. In de wedstrijden daarvoor, tegen FC Twente en FC Groningen, hebben we laten zien dat we punten kunnen pakken als dat nodig is. We zijn er zeker klaar voor."



Eerst komt Sparta op bezoek in Tilburg. De Rotterdammers hebben maar een punt meer dan jullie, hoe belangrijk is het om dat duel te winnen?

"Heel belangrijk, het is een directe concurrent. Ik denk dat wij Sparta op dit moment heel veel pijn kunnen doen. Volgens mij hebben ze een paar moeilijke wedstrijden na ons, tegen hoog geklasseerde teams. Als je naar ons spel kijkt, gaat het de goede kant op. Maar we staan nog in de onderste regionen en daar willen we zo snel mogelijk vandaan. In de komende wedstrijden moeten we stappen omhoog maken."



"Aan de ene kant is het vervelend. Aan de andere kant hebben we veel wedstrijden gehad in korte tijd, veel jongens hadden wat klachten. Het was een mooi moment om even te herstellen, dat is een voordeel.""Ik blijf dezelfde dingen doen. Ik train keihard en probeer hartstikke goed te zijn. Niet alleen op de trainingen, ook in wedstrijden. Ik probeer zoveel mogelijk ballen te pakken. Zo simpel wil ik het houden. Ballen tegenhouden is het belangrijkste."In Nederland wordt er meevoetballend veel gevraagd. Maar ik wil eerst ballen tegenhouden en dan zien we wel weer verder. Ik wil eerst stabiel zijn, ballen tegenhouden ik moet tegenhouden en misschien meer. Op dit moment is het niet voor mij weggelegd om de bal tussendoor te spelen. Dat komt later, met het goede gevoel dat je dan hebt.""De afgelopen twee wedstrijden speelden we goed voetbal, nu moeten we punten halen. Hoe dan ook. Het maakt niet uit wat voor spel we spelen, punten zijn nodig."