Vijf misdrijven gepleegd in een uur: justitie eist anderhalf jaar cel tegen Eindhovenaar (37)

DEN BOSCH - Een zondag in het park. Vader, moeder, kindje op de driewieler en het hondje aan de lijn. Ineens het grommende geluid van een automotor, een geluid dat harder en harder klinkt. 'Ik kijk om en zie die jeep keihard op ons af komen rijden. Mijn zoontje schrok zo van mijn schreeuw dat hij stil bleef staan. Die wagen scheerde op nog geen halve meter langs hem af.'

De moeder verhaalt voor de rechtbank in Den Bosch dapper over de stressvolle gebeurtenis die voor het leven op het netvlies gebrand staat van haar gezin. Door haar tranen heen zegt ze: "Stomverbaasd, perplex. Waar komt die auto ineens vandaan? In dan ineens het besef dat alles wat je lief is door dit roekeloze gedrag in een keer op zijn kop had kunnen staan."



De roekeloze rit over een pad in het park in Veghel, juni 2015, wordt door het Openbaar Ministerie gezien als poging tot zware mishandeling. De verdachte, een man van nu 37 uit Eindhoven, hoort het relaas van de moeder aan met gebogen hoofd. "Ik heb ook nu nog niet de moed om haar in de ogen te kijken."



Oorzaak zijn drank en drugs

Hij schaamt zich, zegt sorry, belooft dat het nooit meer zo uit de hand zal lopen, dat hij al anderhalf jaar geen drugs meer gebruikt. Want hij heeft geen verklaring voor zijn gedrag van die dag, het moeten de drank en de drugs zijn geweest. En hij wist niet wat hij gebruikte: "Ik dacht dat ik amfetamine had gekocht, het bleek MDMA."







In gezelschap van een man en vrouw begint het spoor van ellende in een garage in Sint Oedenrode, met de diefstal van twee jeeps, wat spullen en zo'n drieduizend euro. De rit gaat daarna naar een tankstation waar de medewerker achter de kassa bedreigd wordt met een betonschaar en de mededeling 'I kill you'. De buit: twee ijsjes.



Spoor van ellende stopt met crash in vangrail

Daarna schrikken wandelaars in een park in Veghel zich wezenloos en naast de bijna aangereden peuter moet een vrouw ook wegspringen om het vege lijf de redden. De tocht eindigt in de vangrail van de middenberm van de A50. Getuigen zien de jeep slingeren, zien een vrouw op de schoot van de verdachte achter het stuur zitten. "Ze lachten, het leek alsof ze een selfie maakten." Bij de crash raakt de andere man zo gewond dat hij drie maanden niet kan werken.



"Deze man was de weg helemaal kwijt. De optelsom van vijf misdrijven in ruim een uur tijd is een eis van anderhalf jaar onvoorwaardelijke celstraf." En als het aan justitie ligt, mag de verdachte ook twee jaar niet meer rijden.