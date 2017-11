Michael van Gerwen wint en gaat als groepswinnaar naar achtste finale Grand Slam of Darts

WOLVERHAMPTON - De laatste groepswedstrijd was er een voor de statistieken. Michael van Gerwen was voor het duel al zeker van een plaats in de achtste finale, Joe Murnan wist dat het zijn laatste partij zou zijn op de Grand Slam of Darts. Van Gerwen won het duel: 5-2.

Murnan won in de eerste twee duels slechts vier legs, tegen Van Gerwen kwamen er daar nog eens twee bij. De Engelsman wist zijn eerste twee eigen legs te houden, waardoor het na vier gespeelde legs 2-2 stond. Murnan maakte indruk met een 119-finish, Van Gerwen gooide daar bij een 2-2 stand een 135-finish overheen.



Na de 3-2 ging Van Gerwen door en pakte hij met een break en de winst van zijn eigen leg de wedstrijd. Mighty Mike eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 108. Met drie zeges kroonde Van Gerwen zich tot groepswinnaar.Dochter Zoë was aanwezig in de zaal. "Ze was er alleen tijdens de opkomst bij, er is teveel lawaai in deze zaal. Maar het is hartstikke top", zei Van Gerwen na afloop tegenover RTL7.Van Gerwen was ook blij met de zege. "Het gaat om de eer, je wil met een goed gevoel het podium aflopen. Er was nog wel ruimte voor verbetering, daar kun je op verder borduren. Maar wie mijn tegenstander in de volgende ronde ook is: hij moet meer voor mij uitkijken dan ik voor hem."