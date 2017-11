Neergestorte Apache over de weg terug naar thuisbasis

GILZE-RIJEN - De Apache-helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen die maandagavond tegen een hoogspanningskabel in Culemborg aanvloog, is begonnen aan de weg terug. De helikopter is naar verwachting rond half elf terug op de thuisbasis.

Dinsdagmiddag werden al de rotorbladen van het toestel gehaald. In de avond is het toestel vervolgens op een grote truck gehesen.



Stroomstoring

Het ongeluk met de Apache zorgde voor een grote stroomstoring in de omgeving. 24.000 huishoudens kwamen uren zonder stroom te zitten. Er vielen geen gewonden bij het ongeluk.