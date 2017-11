Luuk de Jong scoort weer, spits maakt treffer tijdens 3-0 zege van Oranje

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal heeft de laatste wedstrijd onder bondscoach Dick Advocaat winnend afgesloten. Oranje was met 0-3 te sterk voor Roemenië. PSV'er Luuk de Jong tankte weer wat vertrouwen door als invaller de derde Nederlandse treffer te maken.

De Jong was in eerste instantie niet opgeroepen voor de oefeninterlands van Oranje. Door een blessure meldde ploeggenoot Jürgen Locadia zich af en haalde Advocaat de spits alsnog bij de selectie. Tijdens de 0-1 zege in en tegen Schotland kreeg De Jong geen speeltijd, in Roemenië kwam hij een half uur voor het einde van de wedstrijd binnen de lijnen.



Tien minuten voor tijd kopte De Jong de bal in het doel, hij bracht de stand daarmee op 0-3. Voor De Jong is het zijn tweede treffer in korte tijd, op 5 november maakte hij in duel met FC Twente zijn eerste treffer van het seizoen. Het was in het shirt van het Nederlands elftal zijn eerste doelpunt sinds 27 mei 2016.



In de absolute slotfase kreeg De Jong een grote kans om zijn tweede treffer te maken, hij schoot de bal via de Roemeense goalie Costel Pantilimon over het doel.Naast De Jong waren Memphis en Ryan Babel trefzeker voor Oranje, Steven Berghuis verzorgde bij alle doelpunten de assist. Bredanaar Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd. Naast De Jong kwam ook PSV-middenvelder Marco van Ginkel als invaller in actie. Jeroen Zoet bleef de hele wedstrijd op de bank.