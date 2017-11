Studenten tevreden over Tilburg University, drie opleidingen op eerste plek in Keuzegids

TILBURG - Tilburgse studenten zijn dik tevreden over hun universiteit. Drie bacheloropleidingen van Tilburg University zijn beoordeeld als de beste in hun vakgebied. Dit blijkt uit de ranglijsten in de Keuzegids Universiteiten 2018, waarin alle studies beoordeeld en met elkaar vergeleken worden.

Het gaat om de studies Communicatie- en Informatiewetenschappen, Economics en Fiscale Economie. Ook Psychologie en Fiscaal Recht scoren met een tweede plaats erg goed.

Van de dertien universiteiten bekleedt Tilburg University een vierde plaats in de algemene ranglijst van beste bacheloropleidingen. De universiteit scoort in totaal 64,5 punten met alle studies. Dat is voor het vierde jaar op rij een stijging in waardering. In de Keuzegids is de best scorende universiteit Wageningen University met 76 punten.



De Tilburgse rector Emile Aarts: “We zijn trots dat we de groeiende instroom aan studenten samen kunnen laten gaan met een stijgende tevredenheid onder de studenten.”



Ook bij de Masteropleidingen scoort Tilburg University goed. Vorig jaar voerde Tilburg de lijst van algemene universiteiten aan, en dat voor het tweede jaar op rij.



Technische universiteiten

Wageningen behoort tegenwoordig ook tot de technische universiteiten en is de beste van de club. Op de ranglijst gevolgd door Universiteit Twente dat de TU Eindhoven (TU/e) voorbijstreeft. Laatste van de vier is Delft.



Haasje over

Twente en Eindhoven spelen al jaren haasje over. Dat de TU/e nu een plaats zakt, heeft het opmerkelijk genoeg te danken aan haar eigen succes. Mede dankzij een ingrijpende onderwijsvernieuwing groeide het aantal nieuwe studenten met vijftig procent. Het praktijkgerichte onderwijs, dat eerder veel lof kreeg, scoort nu lager door kritiek op studeerbaarheid en faciliteiten. De studenten puilen soms uit de collegebankjes.

Studentenstop

Om gelijke tred te houden tussen de sterke groei aan studenten en de kwaliteit van het onderwijs heeft de TU/e in mei een studentenstop afgekondigd voor het volgende collegejaar. Het gaat om de opleidingen industrieel ontwerp, biomedische technologie, technische bedrijfskunde en technische informatica.