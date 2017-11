Wethouders studentensteden sturen brandbrief aan minister over huisjesmelkers

EINDHOVEN - De wethouders van twaalf studentensteden, waaronder Eindhoven en Tilburg, hebben een brandbrief gestuurd aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Daarin wordt opgeroepen om op te treden tegen huisjesmelkers.

In de meeste studentensteden kunnen studenten maar moeilijk aan een woning komen. In Brabant is het vooral in Eindhoven erg lastig om een betaalbaar onderkomen te vinden. Bij het begin van het nieuwe studiejaar zochten daar nog 2200 studenten een dak boven hun hoofd. Maar ook in Tilburg, Breda en Den Bosch is het niet makkelijk om aan een studentenkamer te komen.



LEES OOK: Tekort aan studentenkamers in Brabant: 'Wie nu nog geen kamer heeft, heeft pech'



Misbruik

Volgens de schrijvers van de brief maken huisjesmelkers misbruik van de positie van studenten door veel te hoge huren te vragen. Daarnaast zouden ze huurders intimideren als die klagen over een te hoge huur of slecht onderhoud. De wethouders vragen om meer mogelijkheden om de huisjesmelkers aan te pakken.



De brief is ondertekend door wethouders uit Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen.



De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) steunt de oproep.