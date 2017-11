Ramkraak op kledingwinkel Little Diamonds in Helmond, krakers slaan met moker raam aan diggelen

Ramkraak op kledingwinkel Little Diamonds in Helmond (Foto: Harrie Grijseels)

HELMOND - Op kledingwinkel Little Diamonds aan de Vondellaan in Helmond is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. Dat gebeurde rond kwart voor drie.

De krakers sloegen met een moker een gat in het raam om op die manier de winkel binnen te komen. Vervolgens werden enkele schappen met kleding leeggeroofd. Hoeveel kleding er is gestolen, is nog niet duidelijk.



Vier daders

Volgens een omstander zouden er beelden van beveiligingscamera’s zijn waarop te zien is dat het om vier daders gaat en dat zij veel moeite hadden om de ruit stuk te slaan.



De politie stelt een onderzoek in en gaat ook deze beelden bekijken.