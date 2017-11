Nicky maakt zich in Las Vegas op voor verkiezing Miss Universe: 'Ik rock gewoon alles'

HANDEL - Dinertjes, interviews en shoots. Vooral veel shoots. De eerste dagen van Miss Nederland Nicky Opheij uit Handel in Las Vegas zijn druk. "Het is een andere wereld hier. Het gaat geweldig, fantatisch om hier met 93 andere landen te zitten", vertelt ze aan Omroep Brabant.

Op 26 november is het zover, dan is de verkiezing voor Miss Universe in de Amerikaanse gokstad. Nicky heeft de concurrentie aardig in de gaten, maar wordt er niet onzeker van. "Ze zijn allemaal superlief en natuurlijk heel erg mooi. Maar het is belangrijk om te weten dat je uniek bent. Je moet niet naar anderen kijken, anders kun je niet knallen."



Interviews in Engels

Ook nerveus is ze niet, alleen het geven van interviews vindt ze wel spannend. "Mijn Engels is goed, maar om dat in een interview te doen is soms wel lastig." Dan, zelfverzekerd: "Maar ik rock gewoon alles, dat komt hartstikke goed. Die spanning is niet nodig."



De 22-jarige Brabantse liet zich in oktober kronen tot Miss Nederland 2017, bijna drie jaar nadat ze de finale van Holland's Next Top Model had gewonnen. Eerder gaf ze in Omroep Brabanttalkshow KRAAK al een belangrijke tip aan jonge meisjes: "Kijk in de spiegel en zeg elke dag wat je mooi vindt aan jezelf, zo heb ik zelf ook een goed zelfbeeld gekregen."