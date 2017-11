Kop-staartbotsing bij Haps leidt tot vertraging op A73

HAPS - Een kop-staartbotsing op de A73 bij Haps heeft woensdagochtend tijdens de ochtendspits geleid tot lange files. Een van de inzittenden raakte gewond.

Het slachtoffer is ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De linkerrijbaan in de richting van Nijmegen was door het ongeluk enige tijd geblokkeerd. Het verkeer moest over de vluchtstrook langs het ongeluk. In de andere rijrichting ontstond een kijkersfile.