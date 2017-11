Vrouw ernstig gewond na aanrijding in Reusel

REUSEL - Een vrouw die op de Hulselsedijk in Reusel liep, is woensdagochtend gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto. Waarom de vrouw op de dijk liep en niet op het naastgelegen fietspad, is onduidelijk.

De vrouw is met spoed naar Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg afgevoerd. Volgens een omstander was de vrouw na het ongeluk niet volledig aanspreekbaar.



Op de Hulselsedijk is maar weinig straatverlichting aanwezig. Een eerste automobilist kon haar nog ontwijken, een tweede niet. De vrouw belandde daardoor in de berm. Verschillende bestuurders hebben haar proberen te helpen tot de ambulance arriveerde.