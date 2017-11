Bobkat is 'gestolen' blijkt uit camerabeelden Nettorama, baasje doet aangifte

OOSTERHOUT - Bewakingsbeelden van de Nettorama in Oosterhout geven meer duidelijkheid over de mysterieuze verdwijning van de beroemde kater Bobkat. Het dier dat tot voor kort dagelijks voor de ingang van de supermarkt aan de Patrijslaan lag, is zaterdagavond door een man en een vrouw in een auto meegenomen. Dat zegt eigenaressen Mascha Stolz.

Op de beelden is te zien hoe Bobkat rond tien uur met mand en al in een auto is gezet. Een signalement van de daders wil zijn baasje op dit moment nog niet bekendmaken. "Op advies van de politie maken we de beelden niet openbaar", zegt Stolz. Ze herkent de mensen in ieder geval niet.



Ontvoering?

Is Bobkat het slachtoffer geworden van een brute ontvoering? Of dachten de man en de vrouw gewoon dat het om een gedumpte kat ging? Mascha Stolz hoopt dat het duo niets kwaads in de zin had. Toch doet ze woensdag aangifte van diefstal van haar geliefde huisdier.



"Ik hoop dat de mensen die voor hem wilden gaan zorgen alle berichten ook zien en hem snel weer terugbrengen! Blijf alsjeblieft uitkijken naar ons vriendje", zegt Stolz.



Aaibaarheidsfactor

De ruim tien jaar oude kater steelt al jaren de harten van bezoekers van de supermarkt. Bobkat woont in de buurt en maakt normaal gesproken elke dag om acht uur een wandelingetje naar de supermarkt. Daar neemt hij zijn intrek in zijn mandje.



De hoge aaibaarheidsfactor van het diertje leverde Bobkat zelfs een eigen Facebookpagina op. Bijna 1300 mensen volgen de kittige avonturen van Bobkat. Maar nu wordt er op sociale media alarm geslagen om zijn mysterieuze verdwijning.