Leerling die dreigde met aanslag op school in hoger beroep vrijgesproken

BREDA - De toen 15-jarige leerling van het Brederocollege in Breda, die dreigde met een terrostische aanslag, is in hoger beroep vrijgesproken. De jongen, een Bredanaar met Turkse achtergrond, vertelde in 2015 tussen 17 november en 10 december tegen verschillende leraren dat hij op het Brederocollege een aanslag zou gaan plegen. De aanslag zou op 11 december 2015 plaatsvinden.

Het gerechtshof vindt dat het gedrag eigenlijk niet door de beugel kan, maar denkt dat de verdachte niet de intentie heeft gehad de leraren en andere leerlingen te bedreigen. Daarom is de jongen nu vrijgesproken.



Oneens

Deskundigen zeiden eerder al dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is. De advocaat van de verdachte noemde tijdens de rechtszaak in 2016 de bedreigingen van zijn cliënt 'grootspraak'. De bedreigingen van zijn cliënt kwamen daags na de aanslagen in Parijs. De school vond de uitspraken van de leerling dusdanig ernstig dat ze aangifte deed.



Eerder had hij van de kinderrechter een taakstraf van zestig uur waarvan dertig uur voorwaardelijk gekregen. Justitie had naast de taakstraf ook een voorwaardelijke jeugddetentie geëist, maar dat vond de rechter toen niet nodig. Uiteindelijk was de jongen het niet eens met zijn straf en ging in hoger beroep.