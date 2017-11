Noordbrabants Museum koopt met 'Collse watermolen' tweede Van Gogh voor recordbedrag

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum heeft dinsdag een tweede schilderij van Vincent van Gogh aangekocht voor bijna drie miljoen euro bij een veiling van Sotheby’s in New York. Het is de grootste aankoop ooit voor het museum. Het gaat om het schilderij Collse watermolen.

Precies een jaar eerder verwierf het museum de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen van Van Gogh. Daarvoor werd een miljoen euro neergelegd.



Het schilderij 'Collse watermolen' stelt een lentelandschap voor met een watermolen met rode daken. Het is een relatief heldere en kleurrijke voorstelling uit het Brabantse oeuvre van Van Gogh. Het is een van de weinige belangrijke schilderijen uit de Brabantse periode van de schilder dat nog in particulier bezit was.



Overzicht

Het Noordbrabants Museum wil een representatief overzicht kunnen tonen van Van Goghs Brabantse periode aan de hand van werken van de kunstenaar. Het schilderij Collse watermolen kon worden aangekocht dankzij de financiële steun van onder meer de provincie. Het museum liet zich bij deze aankoop adviseren door het Van Gogh Museum in Amsterdam.



Vincent van Gogh woonde vanaf december 1883 bijna twee jaar in Nuenen, eerst bij zijn ouders, later elders in het dorp. Tijdens zijn verblijf in Nuenen richtte hij zich sterker dan voorheen op het schilderen.



De watermolen

De Collse watermolen lag dicht bij het toenmalige station Nuenen-Tongelre. Met ‘de twee andere watermolens’ refereert Van Gogh volgens het museum vermoedelijk aan de Opwettense en Hooijdonkse watermolen die in de buurt van Nuenen liggen. Tegenwoordig ligt de door Van Gogh in mei 1884 geschilderde Collse watermolen in de gemeente Eindhoven. De molen is in 1975 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument.



Twee weken geleden ondertekenden de provincie en negen gemeenten een reeks afspraken om veertig 'Van Gogh-monumenten' te beschermen. Dat zijn plaatsen die in het leven of het werk van de kunstenaar een belangrijke rol speelden. De Collse watermolen was één van die monumenten.