'Kwikkie, kom nou!', brandweer heeft handen vol aan ontsnapte papegaai

WAALRE - De brandweer van Waalre heeft woensdag de handen vol gehad aan de ontsnapte papegaai Kwikkie. De vogel, een groenwangamazone, vloog uit zijn kooi en ging boven in een boom zitten. Ondanks geroep van zijn baasjes weigerde hij naar beneden te komen. Daarop werd de brandweer gebeld.

Die probeerde de papegaai te benaderen, maar dat mislukte. Daarop werd geprobeerd Kwikkie met een waterstraal uit de boom te krijgen, maar ook dat had niet het gewenste effect. De papegaai vloog weg, een andere wijk in.



Met hoogwerker de boom in

De eigenaren zijn nu op zoek naar Kwikkie. Het is niet de eerste keer dat de vogel is ontsnapt. In oktober ging de groene papegaai er ook al vandoor. De bazin ging toen met een hoogwerker de boom in om haar huisdier te vangen.