Eftelingattractie Symbolica wint belangrijke award

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft met haar nieuwe attractie Symbolica een belangrijke internationale award ontvangen. De organisatie die de prijs uitreikte was enorm onder de indruk van de attractie.

De Efteling won de Award for Oustanding Achievement van de Themed Entertainment Association (TEA). De TEA noemde 'Symbolica een darkride van het allerhoogste niveau, die innovatieve vertelkunst combineert met intieme details'. Het Paleis der Fantasie wordt ook erg goed door het publiek gewaardeerd. Vanaf dag 1 staan er bij de attractie lange wachtrijen.



De bekendmaking was dinsdag tijdens de jaarlijkse Attractions Expo van branchevereniging IAAPA in de Amerikaanse staat Florida. Al drie keer eerder won de Efteling een award. In 1997 viel Villa Volta in de prijzen. In 2005 het volledige park en in 2012 Aquanura.



Symbolica is met een investering van 35 miljoen euro de duurste Eftelingattractie aller tijden. Overigens zijn bijna alle grote attracties die de afgelopen jaren zijn opgeleverd, de duurste geweest tot dat moment.