Beheerder Collse watermolen verguld met museumaankoop Van Gogh: 'Dit is heel bijzonder'

EINDHOVEN - Hij is verguld, maar kan het nog niet helemaal bevatten. De beheerder van de Collse watermolen in Eindhoven, Edwin van Bussel, is dolblij dat het Noordbrabants Museum het schilderij van Van Gogh van zíjn molen heeft aangekocht. "Iedereen kan straks het werk zien. Dit is werkelijk fantastisch."

Het museum in Den Bosch kocht dinsdag het werk aan op een veiling van Sotheby's in New York voor een recordbedrag van bijna drie miljoen euro. Het is het derde werk van Van Gogh dat nu in bezit is van het museum, na 'De tuin van de pastorie te Nuenen' en 'Spittende boerin'. De 'Collse watermolen' was daarvoor in bezit van een particulier.



LEES OOK: Noordbrabants Museum koopt met 'Collse watermolen' tweede Van Gogh voor recordbedrag



De molen is al tientallen jaren in het beheer van de familie Van Bussel. Edwin nam het in de jaren '80 over van zijn vader. Hij hoopt dat door het schilderij de watermolen nog meer bezoekers trekt. Dat verdient de Collse watermolen - die eigenlijk uit een korenmolen en oliemolen bestaat - volgens hem. "Vooral de oliemolen is bijzonder. Daarvan zijn er nog maar weinig in Nederland."



Terug in de staat van Van Gogh

In 2003 werd dankzij subsidie vanuit Europa en de gemeente Eindhoven een grote restauratie voltooid. Het werk van Van Gogh werd als uitgangspunt gebruikt. Dat betekende: de zwarte daken werden weer rood. De ramen keerden terug en de molen kreeg opnieuw een waterrad. Ook de binnenkant van de molen werd aangepakt.



Eén keer heeft Van Bussel het schilderij gezien dat Van Gogh van de molen maakte, toen het decennia geleden werd geleend door het Noordbrabants Museum. Daarna nooit meer. "Ik heb wel contact gehad met de eigenaar, omdat we een ansichtkaart wilden maken van het schilderij voor onze bezoekers. Dat is gelukt. Maar straks kan iedereen het werk zien, dat is natuurlijk nóg beter."