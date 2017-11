Noortje (20) mist de oer-Hollandse voornaam: 'Meer Bram, Floor en Gijs!'

EINDHOVEN - Jazzlyn, Boaz, Lourenz en Lousewies. De kindernamen van tegenwoordig zijn apart en blinken uit in originaliteit. Noortje de Vries (20) vindt het maar jammer. De Eindhovense vraagt zich af waar de oer-Hollandse naam is gebleven en heeft woensdag 15 november, uitgeroepen tot De Dag van de Nederlandse Naam. "Waar zijn ze gebleven, de gewone namen als Guus, Marieke en Jan?"

Noortje is niet blij met het feit dat steeds meer niet alledaagse namen voorbij komen. "Ik heb een beetje het idee dat mensen hun pasgeborene een hele speciale naam willen geven. Alleen, alles is tegenwoordig al voorbij gekomen. Volgens mij slaan sommige aanstaande ouders een woordenboek open en het eerste, beste woord dat ze vinden, dat gebruiken ze om hun kindje te noemen."



Man, een 5-jarig meisje

Ook in haar eigen omgeving ziet Noortje opmerkelijke namen voorbij komen. "Ik heb een oppaskind van vijf jaar oud, een meisje. En ze heet Man."



Blue Jay en Djelissa Annieta

Ook bekende Nederlanders kunnen er wat van. De kinderen van Jeroen van Koningsbrugge heten Salomon Elvis en Valerie Jones, terwijl coureur Jos Verstappen naast zijn beroemde zoon Max een dochter heeft met de naam Bleu Jaye. Het kindje van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen draagt de naam Xess Xava en Peter Jan Rens heeft zijn kroost Lutein en Djelissa Annieta genoemd.



De Eindhovense hanteert het motto: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. "River, Boet en Lennox, de cultuur verschuift en Nederland verandert. Ik begrijp dat ouderwetse namen zoals Cor en Gerda niet meer geliefd zijn, maar je hebt ook gewone Nederlandse namen die nog altijd van deze tijd zijn."



Jaarlijks terugkomend fenomeen

Noortje hoopt dat de Dag van de Nederlandse Voornaam een jaarlijks terugkomend fenomeen wordt. "Dat mensen één keer per jaar denken: welke namen uit mijn vriendengroep zijn nou écht Nederlands? Dat ik ze even aan het denken zet."