Drie tips over zware mishandeling kapper Breda, botsplinters zaten in zijn hersenen

BREDA - Zijn schedel is letterlijk ingeslagen. De botsplinters zaten in zijn hersenen. Een 40-jarige kapper uit Breda mag van geluk spreken dat hij nog leeft, aldus de politie. In augustus werd de man in de Isenburgstraat ernstig mishandeld door twee mannen. De verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie kreeg dinsdag na een uitzending van Opsporing Verzocht drie tips binnen.

In Opsporing Verzocht werd een reconstructie getoond van het geweld. Op tien augustus werd het slachtoffer op een parkeerplaats bij zijn huis met een knuppel, hamer en koevoet in elkaar geslagen. Het motief is nog altijd onbekend.



kapperszaak

Het slachtoffer, vader van twee jonge kinderen, zit al twintig jaar in het kappersvak. Zijn droom kwam uit toen hij in het centrum van Breda een eigen zaak opende.



Op tien augustus werkte hij wat langer door vanwege de zomerdrukte. Rond negen uur had hij zijn laatste klant geknipt, sloot hij zijn kapsalon en ging met een vriend nog wat drinken.



Mishandeld

Toen hij rond halfelf zijn auto op Haagdijk pakte om naar huis te rijden, wist hij niet dat twee onbekende mannen hem in de gaten hielden. De daders reden achter hem aan en sloegen toe toen de kapper bij zijn huis aankwam.



LEES OOK: Zwaar mishandelde man (40) gevonden in auto in Breda



Het slachtoffer probeerde tevergeefs te vluchten. Alle ruiten van de auto worden aan diggelen geslagen. Pas toen de overbuurman op het geluid afkwam gingen de daders ervandoor. Het slachtoffers was er ernstig aan toe en moest met spoed naar het ziekenhuis.



Botsing

De vluchtauto, een gestolen BMW X1, is teruggevonden bij de Tramsingel. Daar hadden de daders het voertuig verlaten nadat ze op een andere auto waren gebotst. Op camerabeelden is nog te zien dat ze de hamer en de koevoet in de singel gooiden.



LEES OOK: Hebben aanrijding en mishandeling Breda iets met elkaar te maken? Politie doet onderzoek



De kapper is inmiddels weer aan het werk. Waarom en door wie hij afgelopen zomer in mishandeld, is niet bekend. Waarschijnlijk ging het de daders niet om geld. De kapper had zijn dagomzet bij zich, maar dat bedrag is niet meegenomen.



Onderzoek

De recherche zoekt alle nieuwe aanwijzingen verder uit. Waar de tips precies over gaan, kan een woordvoerster niet zeggen.