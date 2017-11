Justitie in hoger beroep in zaak Mien Graveland, straffen veel te laag

DEN BOSCH - Justitie gaat in hoger beroep tegen alle verdachten van de gewelddadige overval op de 86-jarige Mien Graveland. Op 29 augustus 2014 werd zij in haar woning in Helmond overvallen. Zij overleed later op de avond in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De rechtbank veroordeelde drie van de vijf verdachten op 1 november tot een gevangenisstraf van 15, 8 en 6 jaar. Hoofdverdachte Rizwan V. werd veroordeeld voor doodslag en kreeg vijftien jaar cel. Volgens de rechter was de doodslag bedoeld om een ander misdrijf, namelijk inbraak, te verdoezelen.



LEES OOK: Bloed van onze moeder kleeft aan jullie handen, kinderen Mien Graveland spreken

HulpeloosDe twee andere daders, Henk van D. en Jacky W., kregen respectievelijk acht en zes jaar cel voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Zij werden dus niet veroordeeld voor doodslag.

Twee andere verdachten, een stel uit Helmond, werden vrijgesproken. Zij tipten de andere drie over geld dat bij het slachtoffer in huis zou liggen, maar zij deden dat niet bewust.



LEES OOK: Fatale overval op Mien Graveland (86), daders moeten 15,8 en 6 jaar de cel in

Justitie vindt de opgelegde straffen te laag vanwege de ernst van het misdrijf en is het niet eens met de vrijspraken. Het dossier bevat voldoende bewijs om tot een veroordeling voor de twee vermeende tipgevers over te gaan, vindt Justitie.

LEES OOK: Oude vrouw (86) overleden na gewelddadige woningoverval in Helmond



Justitie gaat de zaak in zijn geheel voorleggen aan het Gerechtshof.