Na Leende zweren ook inwoners van Eersel de koolhydraten af

LEENDE/EERSEL - Pannenkoeken, slagroom en eieren met spek. Het zijn lekkernijen waar altijd een verbod op was in dieetland. Maar in huize Hilhorst in Leende wordt het gewoon gegeten. Een jaar geleden besloten honderden inwoners van het dorp een koolhydraatarm dieet te gaan volgen, onder begeleiding van onder andere een lokale huisarts. Nu probeert men in Eersel eenzelfde project te starten.

Joke Hilhorst uit Leende kan het de mensen in Eersel wel aanraden. Met het koolhydraatarme dieet viel ze in een jaar 35 kilo af. Geen brood, geen rijst, pasta of aardappelen, maar wel vetten en eiwitten. "Je hebt geen honger en eet gewoon lekker en dat is toch wel heel belangrijk." Zo eet Joke graag pannenkoeken bij het ontbijt, maar haar pannenkoeken bestaan uit eieren, mascarpone en rood fruit als topping.



Sceptische reacties

Joke krijgt, ondanks haar succes het afgelopen jaar, ook sceptische reacties. "Mensen zeggen dan: slagroom? En zoveel vet? Dat kan toch niet? Nou, het kan dus wel. Er zijn ook mensen bij mij in de straat die het niet zien zitten, dat kan ik me ook voorstellen."



Joke hoopt dat veel mensen in Eersel het dieet ook gaan volgen. "Gewoon beginnen. Lees je goed in. En koop goede kookboeken met makkelijke recepten. Je zult zien hoe snel het gaat. Je verliest veel gewicht terwijl je toch fantastisch kunt eten." De 250 inwoners van Leende die meedoen met het dieet, worden elke drie maanden door de huisarts gecontroleerd.



'We eten enorm veel koolhydraten'

In Eersel probeert orthomoleculair therapeut Anne-Marie Segers het koolhydraatarme dieet van de grond te krijgen, in navolging van Leende en Wintelre. "Als we het vanuit de evolutie bekijken, hebben we vroeger ook altijd koolhydraatarm gegeten," zegt Segers.



"We realiseren ons niet dat we enorm veel koolhydraten eten. In de ochtend eten we boterhammen, in de middag weer en 's avonds rijst of pasta. Dat heeft gevolgen voor onze gezondheid."