Op zebrapad in Breda aangereden Robbie (34) is buiten levensgevaar

BREDA - Het gaat wat beter met Robbie (34), die ruim twee weken geleden na een uitgaansavond werd aangereden op een zebrapad in het centrum van Breda. Hij werd lange tijd kunstmatig in slaap gehouden, maar hij ademt nu zelfstandig en is buiten levensgevaar.

Robbie (34) werd in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober geschept door een auto, terwijl hij op het zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade liep. Het slachtoffer eindigde door de klap meters verder op het wegdek en raakte zwaargewond.



Sinds het ongeluk werd Robbie in kunstmatige slaap gehouden, maar sinds kort gaat hij vooruit. Contact maken met Robbie is mogelijk, maar het gaat nog moeizaam. Zeker is dat de Bredanaar een lange revalidatie wacht.



Zoektocht naar bestuurder

De bestuurder, die in een Citroën reed, reed na het ongeval door. Vorige week werd een auto in beslag genomen. Inmiddels is vrijwel zeker dat met die auto de aanrijding is veroorzaakt, zo werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht gemeld. De politie is alleen nog op zoek naar de bestuurder.