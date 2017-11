Spelen langs het spoor: kinderen in Boxtel leren dat het niet mag en levensgevaarlijk is

BOXTEL - Het filmpje begint heel lieflijk, met fluitende vogels en kinderen die in hun tentje wakker worden. Een jogger komt voorbij, iets verderop hebben een paar fietsers plezier. Maar dat vredige tafereeltje wordt onaangekondigd wreed verstoord door een voorbijrazende trein. Dat is moment waarop de kinderen van groep 8 van de Angelaschool in Boxtel heel hard gaan gillen. De boodschap is aangekomen zegt een van hen: spoorlopen is spelen met je leven.

In Boxtel passeren heel veel treinen, zeker op woensdagen omdat de Intercity naar Amsterdam dan elke tien minuten voorbij komt. Dat is voor basisscholen in het dorp reden om meer dan gemiddeld aandacht te geven aan preventie langs het spoor. Woensdag gebeurde dat in een container uit het spoorwegmuseum. Prorail reist ermee door Nederland om iedereen te wijzen op het risico van 'spoorlopen'.





"Er is aanrijdingsgevaar, maar het zorgt ook voor veel vertragingen," zegt Cees Smetsers. Hij is buitengewoon opsporingsambtenaar bij Prorail en krijgt veel te maken met mensen die binnen de hekken langs het spoor lopen. "Dan staat er een bord 'Verboden voor onbevoegden' maar dat negeren ze."Zodra een 'spoorloper' wordt gesignaleerd, moeten machinisten stapvoets gaan rijden om aanrijdingen te voorkomen. Dat leidde in de eerste helft van dit jaar tot meer dan 1700 vertragingen.Het zijn niet alleen spelende kinderen, weet Smetsers. "Je hebt mensen die laten hun hondje uit langs het spoor, er zijn wandelaars die te dicht bij het spoor komen of mensen die een kortere route willen nemen." Hij begrijpt de uitdaging. "Meestal gebeurt het daar waar het spoor door een mooi bosgebied loopt, dat is aantrekkelijk."Zodra een 'spoorloper' wordt gesignaleerd, bijvoorbeeld door de machinist of op de beelden van beveiligingscamera's langs het spoor, gaan Cees en zijn collega's erop af. "Het is strafbaar dus je moet rekening houden met een forse boete van 140 euro als je langs het spoor loopt."De leerlingen van de Angelaschool zijn er na het voorlichtingsfilmpje wel van doordrongen dat ze beter afstand kunnen houden van het spoor. "De treinen krijgen anders vertraging en je speelt bovendien met je leven."De NS komt op 10 december met een nieuwe dienstregeling. Tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt er vanaf die dag elke tien minuten een trein. Dat betekent per werkdag een toename van 130 treinen.