Kinderdagverblijf Smallsteps in Breda ontruimd na bommelding

BREDA - Aan de Liesboslaan in Breda is woensdagmiddag rond twee uur een kinderdagverblijf ontruimd vanwege een bommelding.

In het kinderdagverblijf zaten zestig kinderen en begeleiders. Het gaat om kinderdagverblijf Smallsteps.



De kinderen zijn in een nabijgelegen horecagelegenheid opgevangen. De omgeving is afgezet en hulpdiensten zijn aanwezig.Door de afzetting loopt het verkeer in het stadsdeel Princenhage vast.