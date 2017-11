Ranomi Kromowidjojo pakt in Tokio tweede gouden medaille in wereldbekerwedstrijd

TOKIO - Ranomi Kromowidjojo heeft woensdagmiddag goud gewonnen tijdens de wereldbekerwedstrijden in Tokio. De wereldrecordhoudster bleef rivaal Sarah Sjöström nipt voor op de 50 meter vrije slag.

Voor Kromowidjojo was het de tweede wereldbekerzege van het seizoen, eerder zwom ze in Berlijn met een wereldrecord naar goud. De vier andere wereldbekerwedstrijden pakte de Zweedse Sjöström de winst.



Kromowidjojo, in Eindhoven samenwonend met zwemmer Ferry Weertman, zwom woensdagmiddag de 50 meter in 23,29. Met die tijd bleef ze haar rivaal nipt voor, Sjöström noteerde 23,34.



Twee keer zilver

Dinsdag moest Kromowidjojo nog haar meerdere erkennen in Sjöström op de 50 meter vlinderslag. De Zweedse won in 24,65, Kromowidjojo pakte zilver in 24,81.



Met het Nederlandse gemengde kwartet won Kromowidjojo ook nog zilver op de 4x50 meter vrij. Samen met Jesse Puts, Kyle Stolk en Maaike de Waard werden ze tweede achter het Australische viertal. In het afgelopen weekend won ze bij de wereldbekerwedstrijden in Peking vier bronzen medailles.



Tokio 2020

Goede resultaten in Tokio kunnen Kromowidjojo vertrouwen geven richting de volgende Olympische Spelen. In 2020 is het mondiale evenement in de Japanse stad. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in Eindhoven in augustus maakt ze bekend door te gaan tot en met de spelen in Tokio.