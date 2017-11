Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding van messenzwaaier

HELMOND - De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man in de Calsstraat in Helmond. De man was een woning ingevlucht nadat hij eerder met een mes had gezwaaid bij een supermarkt op de Hoofdstraat.

De man zou agenten hebben bedreigd toen zij hem wilden aanhouden. Daarom werd eerst pepperspray gebruikt, laat de politie weten. Toen dat niet bleek te werken werd het waarschuwingsschot gelost. De man kon uiteindelijk worden aangehouden. Er raakte niemand gewond.



De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De man wordt verhoord op het bureau.