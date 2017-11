Grote politie-inzet school Tilburg, meerdere jongens hardhandig opgepakt [VIDEO]

Veel commotie op Campus 013 in Tilburg. (Foto: Omroep Brabant)

TILBURG - De politie is woensdagmiddag massaal uitgerukt naar een vmbo-opleiding in Tilburg. Er zijn geruchten dat op de school, Campus 013, een vechtpartij zou zijn geweest. Op een filmpje dat Omroep Brabant anoniem heeft ontvangen, is te zien hoe twee scholieren hardhandig meegenomen worden door de politie.

Tientallen agenten stonden woensdagmiddag rond twee uur op het schoolplein van Campus 013. Eén van de scholieren wordt bij de arrestatie gevloerd door een politieagent. Leerlingen om de politie heen schelden veelvuldig en het zorgt voor veel commotie.



De naam van de school is onlangs veranderd, voorheen heette de school het Vakcollege. Daarnaast is de school verhuisd van de Reitse Hoevensestraat naar de Stappegoorweg.Na ruim een half uur verdween de politie weer. De politie én de school hebben nog niet kunnen reageren op alle commotie.