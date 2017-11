Niet een paard in de gang maar een paard in de sloot, reddingsactie duurt ruim drie uur

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De brandweer is woensdagmiddag in de Zevenbergschen Hoek ruim drie uur bezig geweest met het redden van een paard. Het dier was in de sloot beland doordat het schrok van twee loslopende honden. De eigenaar van de honden zag het gebeuren en belde gelijk de brandweer.

De brandweer kwam met twee voertuigen ter plaatse. Omdat de sloot vol klei lag was het nog lastig om het dier weer op het droge te krijgen. Uiteindelijk is het met behulp van een takelwagen toch gelukt.

Omdat het paard door het avontuur onderkoeld en vermoeid was geraakt, kwam er ook nog een dierenarts langs. Even werd gevreesd voor zijn leven, maar met het nodige geduld en medicatie heeft het dier het gelukkig toch gered.

De eigenaresse van het paard kwam ook op de melding af en was erg aangeslagen en geschrokken. Toen de vrouw bij het paard kwam, reageerde het dier gelijk. De vrouw was erg blij dat de hulpdiensten haar paard hebben gered.