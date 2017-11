Eindhovense startup haalt mega-investering van 45 miljoen euro op

EINDHOVEN - De Eindhovense medische startup Xeltis heeft 45 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Dit is het hoogste investeringsbedrag in Europa in 2017 voor startups in medische hulpmiddelen.

Xeltis is een spinoff van de TU Eindhoven en gevestigd in Eindhoven en Zwitserland. Het bedrijf ontwikkelt kunststof hartkleppen die het eigen lichaam helpen een falende hartklep te herstellen.



Ziektes die te maken hebben met de hartkleppen zijn een groot probleem. Bijna twee procent van de bevolking in ontwikkelde landen heeft er last van. Met het geld heeft het bedrijf nu genoeg middelen om onderzoek te blijven doen naar hun nieuwe behandeling en deze te testen.



Vier prominente Amerikaanse Medische Centra doen mee met testbehandelingen van het bedrijf.